У НАТО досягли згоди щодо 40 млрд євро для України – ЗМІ

Союзники у НАТО досягли згоди щодо фінансування на військову допомогу для України наступного року у розмірі 40 млрд євро.

Джерело: Reuters з посиланням на європейського дипломата, який коментував на умовах анонімності, "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник у середу 3 липня сказав, що країни-члени Північноатлантичного альянсу погодили пропозицію генсека Єнса Столтенберга про фінансування на військову підтримку для України у наступному році обсягом 40 млрд євро.

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Офіційно затвердити рішення мають на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня.

Водночас джерело агентства уточнило, що хоча країни-члени не підтримали початковий запит Столтенберга щодо такого багаторічного зобов'язання, домовленість містить положення про переоцінку внесків союзників на майбутніх самітах НАТО.

Союзники також вирішили підготувати два звіти протягом наступного року, щоб визначити, яка країна і що постачає Україні, щоб задовольнити вимоги щодо більшої прозорості розподілу тягаря в Альянсі, розповів дипломат.

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Раніше у пресу неофіційно потрапляли деталі обговорень про 40 млрд для України і "камені спотикання" у цьому процесі.

Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.