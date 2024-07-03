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У Білорусі звільнили деяких опонентів режиму Лукашенка

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 3 липня 2024, 15:35
У Білорусі звільнили деяких опонентів режиму Лукашенка
ЛУКАШЕНКО. ФОТО: GETTY IMAGES

У Білорусі повідомили про вихід на свободу деяких політв’язнів. Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував звільнення частини опонентів його режиму.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: В ініціативі "Палітвязынка", яка допомагає жінкам-політв’язням, з’явилось повідомлення про "хороші новини" з жіночої колонії, пише видання "Наша Ніва". "Чекаємо фото на волі", – зазначили правозахисники.

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Імена звільнених та їхню кількість поки не повідомляють.

Видання пов’язує звільнення політв'язнів з вчорашньою заявою Александра Лукашенка, який сказав, що частина засуджених може бути звільнена найближчими днями.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зі свого боку повідомила, що "сьогодні ми дізналися про перші випадки звільнення деяких політв'язнів. 

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"Я щаслива, що люди вільні. Адже свобода, здоров'я і життя – це найважливіші цінності, якими володіє людина. Для родини та близьких політв'язнів можливість нарешті обійняти та почути голоси один одного є неймовірним полегшенням", – заявила вона. 

Напередодні Лукашенко допустив, що невдовзі на свободу можуть вийти важкохворі люди, переважно з раковими захворюваннями.

Станом на кінець травня, за даними правозахисного центру "Весна", відомо про понад 90 політв'язнів, стан здоров'я яких важкий. 

Також за ґратами перебувають 65 політв'язнів віком понад 60 років, багато з яких мають серйозні проблеми зі здоров'ям.

Станом на 2 липня в Білорусі визнано політичними в'язнями 1409 осіб.

Теми: БілорусьЛукашенкополітв'язні
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