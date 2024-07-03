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Новий прем'єр Нідерландів запевнив Зеленського у подальшій підтримці України

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 3 липня 2024, 15:45
Новий прем'єр Нідерландів запевнив Зеленського у подальшій підтримці України
Дік Схооф, фото: rijksoverheid.nl

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, розповів про першу розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій він запевнив у подальшій підтримці Києва.

Джерело: Схооф у соцмережі Х (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: У своєму повідомленні він зазначив, що під час цього спілкування Зеленський привітав новий уряд Нідерландів, а він, у свою чергу, підтвердив тверду підтримку України з боку своєї країни.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало," – заявив Схооф.

Також в ході розмови обговорили майбутній саміт НАТО, запланований на наступний тиждень у Вашингтоні, де прем'єр-міністр з нетерпінням очікує особистої зустрічі з президентом Зеленським.

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду 2 липня склали присягу. Новий нідерландський уряд був сформований після беззаперечної перемоги на виборах ультраправої Партії свободи Грета Вілдерса.

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Однак, за підсумками коаліційних домовленостей важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої Партії свободи. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

Також у вівторок стало відомо, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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Теми: НідерландиУкраїна
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