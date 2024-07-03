Зеленський хоче, щоб Трамп показав свій план "швидкого кінця війни"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп повинен сьогодні ж викласти свій план швидкого завершення війни з Росією, якщо у нього такий є.

Джерело: Зеленський сказав в інтерв'ю Bloomberg Television в Києві в середу, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави попередив, що будь-яка мирна пропозиція повинна уникати порушення суверенітету України.

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"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він повинен сказати нам про це сьогодні… Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність – ми хочемо бути готовими до цього, ми хочемо знати", – заявив президент України.

Зеленський поскаржився на затримки в поставках зброї від західних союзників і сказав, що "потенційно готовий" зустрітися з Трампом, щоб вислухати пропозиції його команди.

"Вони не можуть планувати моє життя, життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи матимемо ми в листопаді потужну підтримку США, чи будемо зовсім одні", – додав глава держави.

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Зеленський відкинув думку про те, що українські та російські війська зайшли в глухий кут на полі бою. Він зазначив, що українські військові мають кращі позиції з точки зору живої сили, ніж це було кілька місяців тому, і новий наступ – це питання озброєння їхніх бригад.

І хоча Зеленський високо оцінив пакет допомоги у розмірі 61 мільярд доларів, схвалений Конгресом США цього року після шестимісячної затримки, він сказав, що військова техніка надто довго добирається до фронту.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми маємо дуже, дуже, дуже довге очікування", – сказав Зеленський.

Колишній президент США Дональд Трамп, який випереджає в опитуваннях президента Джо Байдена перед листопадовими виборами, похвалився, що здатний закінчити війну в Україні до своєї інавгурації в січні.

Під час телевізійних дебатів минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ "не виграє війну".

За даними видання Politico, у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем" задля припинення російсько-української війни, яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.