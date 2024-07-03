Кількість постраждалих через удар РФ по Харкову зросла до 14, серед них — немовля

Кількість поранених через російський удар по району житлової забудови у Харкові збільшилась до 14, серед них — немовля, якому два тижні.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура, ДСНС

Пряма мова Синєгубова: "Попередньо: зафіксовані щонайменше три удари КАБами в Київському районі Харкова. Деталі наслідків зʼясовуються".

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Деталі: Напередодні мер Харкова писав, про вибухи в місті та закликав місцевих жителів бути обережними. Зі свого боку голова ОВА Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

фото: Харківська ОВА

Оновлено: Синєгубов написав, що окупанти зруйнували два приватні будинки, з-під завалів врятували дитину.

Пряма мова Синєгубова: "Підрозділи ДСНС врятували дитину. За іншою адресою виникло загорання трави. На цю хвилину — без постраждалих".

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фото: ДСНС Харківщини

Оновлено о 16.37: Мер Харкова повідомив, що під завалами залишилась ще одна дитина. Потім очільник ОВА зазначив, що наразі відомо про чотирьох потерпілих.

"Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці", — додав Синєгубов.

фото: Харківська ОВА

Згодом Терехов заявив, що інформація щодо ще однієї дитини під завалами не підтвердилася.

фото: ДСНС Харківщини

Оновлено: О 17.09 очільник Харківської ОВА написав, що кількість постраждалих зросла до шести. Ще двом жінкам надали допомогу на місці.

Згодом керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що ворог вдарив до місту декількома УМПБ Д-30. Наразі відомо про вісьмох постраждалих людей.

Оновлено: О 19.43 у Харківськаій обласній прокуратурі додали, що кількість поранених збільшилася до 14, серед них — немовля, якому два тижні. Також росіяни пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО й спортивну залу.