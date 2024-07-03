Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів поставку Patriot

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 3 липня 2024, 18:32
Кулеба обговорив з міністром закордонних справ Нідерландів поставку Patriot
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом підтримку України, зокрема – поставку системи Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Кулеби у соцмережі Х (Twitter)

Деталі: Кулеба повідомив, що розмова з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом стала першою з часу призначення останнього на посаду. Під час розмови очільник українського МЗС висловив вдячність за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.

Реклама:

Кулеба зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, а також займатися питанням викрадених українських дітей.

ВІДЕО ДНЯ

Окремо міністр підкреслив важливість якнайшвидшого постачання в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot, висловивши вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах.

Раніше у середу відбулась телефонна розмова прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, з президентом України Володимиром Зеленським. Схооф запевнив у подальшій підтримці Києва.

21 червня попередній уряд Нідерландів оголосив, що країна спільно зі ще однією державою передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Ще наприкінці травня Нідерланди оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі.

Теми: Нідерландидопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан вже зустрівся з Сі Цзіньпіном та обговорив війну РФ проти України

Затонув один з найсучасніших кораблів ВМС Ірану

відеоISW: в українських військових є технологічна інновація, яка послабить тиск на ППО

відеоУ кількох містах Франції почалися заворушення

оновленоЦієї ночі країну атакували кілька груп крилатих ракет

фотоОрбан прибув у Пекін

Усі новини...
Нідерланди
Новий прем'єр Нідерландів запевнив Зеленського у подальшій підтримці України
Новий міністр оборони Нідерландів запевнив у продовженні підтримки України
Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України
Останні новини
09:59
Орбан вже зустрівся з Сі Цзіньпіном та обговорив війну РФ проти України
09:59
Росія запустила КАБи і ракети − по всій Україні тривога
09:57
За добу росіяни вбили 7 цивільних, ще 8 дістали поранення
09:54
Французькі ліві після несподіваної перемоги поки не знають, кого висунуть прем'єром
09:50
Один з астероїдів, які пролетіли повз Землю, мав власного супутника – вчені
09:48
ЄВРО-2024Головний тренер Англії звинуватив англійські ЗМІ у зливі інформації про тактику збірної
09:20
Ціни на нафту впали через послаблення геополітичної напруги на Близькому Сході
09:11
Відбудова міст і "модерніст" Зеленський. В яких містах ми житимемо після війни
08:55
Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО
08:48
Росіяни за добу понад 50 разів штурмували Покровський напрямок - Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: