До двох зросла кількість жертв внаслідок атаки росіян на Полтавщину
Середа, 3 липня 2024, 19:18
Російські військові 3 липня атакували Полтавщину, внаслідок чого загинули дві людини.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін
Пряма мова: "За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані".
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Деталі: Також, за словами очільника ОВА, уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.
Оновлено: Згодом Пронін написав, що у лікарні померла 85-річна жінка, котра зазнала тяжкі поранення.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- В небі над Полтавської областю 3 липня протиповітряна оборона ліквідувала російську керовану авіаційну ракету.