До двох зросла кількість жертв внаслідок атаки росіян на Полтавщину

Російські військові 3 липня атакували Полтавщину, внаслідок чого загинули дві людини.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін

Пряма мова: "За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовані. Одна з них у важкому стані".

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фото: Полтавська ОВА

Деталі: Також, за словами очільника ОВА, уламками пошкоджено школу і дитячий садочок у Полтавському районі.

фото: Полтавська ОВА

Оновлено: Згодом Пронін написав, що у лікарні померла 85-річна жінка, котра зазнала тяжкі поранення.

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