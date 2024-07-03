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На Харківському напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступу

Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 20:32
На Харківському напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступу
скриншот мапи Deep State

На Харківському напрямку російські окупанти намагаються нарощувати темпи наступальних дій, ворог також здійснив перекидання підрозділів із Куп'янського напрямку.

Джерело: представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На нашому напрямку ворог намагається нарощувати темпи наступальних дій. Намагається вклинюватися в оборону наших військ або відновити втрачене становище.

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Ставлячи за мету прорив нашої оборони, противник вкотре провів заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність. І продовжують штурмувати Сили оборони".

Деталі: Саранцев вказав, що від початку доби 3 липня було відбито 6 атак ворога в районі Вовчанська та Липців.

Офіцер підкреслив, що росіяни змушені вводити резерви або здійснювати переміщення військ з інших напрямків. Речник нагадав, що противник перемістив до Вовчанська три штурмові групи зі складу 138 окремої мотострілецької бригади 6-ї загальновійськової армії збройних сил РФ.

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У район н.п. Глибоке противник здійснив перекидання груп зі складу першого мотострілецького батальйону. Ці підрозділи були перекинуті з іншого напрямку - зокрема, Куп'янського, повідомив Саранцев.

Теми: Харківська областьвійна
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