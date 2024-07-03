Bloomberg: Демократи обговорюють лист до Байдена з проханням зняти свою кандидатуру
Видання Bloomberg довідалося, що десятки демократів у Палаті представників США роздумують над тим, щоб підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Серед демократів зростає паніка, що кандидатура Байдена може коштувати їм контролю над Конгресом.
Байден стрімко втрачає підтримку законодавців і кандидатів від Демократичної партії, які стурбовані тим, що подальше балотування 81-річного президента призведе до перемоги республіканців у Вашингтоні та безконтрольного президентства Дональда Трампа .
Посадовець підкреслив, що лист циркулює серед демократів, які балотуються на переобрання в традиційно безпечних демократичних округах. Це, за словами посадовця, підкреслює, наскільки поширюилась паніка в партії.
Лише один чинний демократ Палати представників – Ллойд Доггетт з Техасу – наразі публічно закликав Байдена знятись з виборів, а кілька інших дистанціювалися від президента.
Раніше в середу Білий дім спростував повідомлення The New York Times про те, що президент розглядає можливість відмовитися від участі в перегонах всього за чотири місяці до виборів.
Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.