Bloomberg: Демократи обговорюють лист до Байдена з проханням зняти свою кандидатуру

Видання Bloomberg довідалося, що десятки демократів у Палаті представників США роздумують над тим, щоб підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Серед демократів зростає паніка, що кандидатура Байдена може коштувати їм контролю над Конгресом.

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Байден стрімко втрачає підтримку законодавців і кандидатів від Демократичної партії, які стурбовані тим, що подальше балотування 81-річного президента призведе до перемоги республіканців у Вашингтоні та безконтрольного президентства Дональда Трампа .

Посадовець підкреслив, що лист циркулює серед демократів, які балотуються на переобрання в традиційно безпечних демократичних округах. Це, за словами посадовця, підкреслює, наскільки поширюилась паніка в партії.

Лише один чинний демократ Палати представників – Ллойд Доггетт з Техасу – наразі публічно закликав Байдена знятись з виборів, а кілька інших дистанціювалися від президента.

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Раніше в середу Білий дім спростував повідомлення The New York Times про те, що президент розглядає можливість відмовитися від участі в перегонах всього за чотири місяці до виборів.

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