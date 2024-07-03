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Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 3 липня 2024, 20:50
Франція передала 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова
Ілюстративне фото: Getty Images

Франція відправила 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, оскільки їхня енергетична інфраструктура сильно постраждала через російські удари.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на французьке Міністерство закордонних справ 

Деталі: У відомстві підкреслили, що цим кроком Франція демонструє підтримку українському народу.

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"Відправили 41 електрогенератор до Харкова та Чернігова, енергетична інфраструктура яких сильно постраждала від російських ударів", – йдеться у повідомленні в соцмережі Х.

ВІДЕО ДНЯ

Значна частина енергетичної інфраструктури України була пошкоджена або зруйнована через російські обстріли. Це призвело до зниження можливостей виробництва та постачання електроенергії.

Після російських обстрілів української енергетичної інфраструктури міжнародні партнери активно допомагають Україні – постачають фінансову, технічну та матеріальну допомогу для ремонту пошкоджених об'єктів та забезпечення енергопостачання населення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЄС передав Україні тисячі сонячних панелей для лікарень.

Також повідомляли, що литовська компанія Litgrid передасть Україні автотрансформатори та інше обладнання на суму понад 4 млн євро.

Теми: Франція
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