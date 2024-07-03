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Донор Демократичної партії США: доля Байдена на виборах вирішиться за 4-5 днів

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцСереда, 3 липня 2024, 21:10
Донор Демократичної партії США: доля Байдена на виборах вирішиться за 4-5 днів
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

Головний донор Демократичної партії та голова Signum Global Advisors Чарльз Маєрс вважає, що "за чотири-п’ять днів" стане зрозуміло, чи братиме Джо Байден участь у виборах президента США.

Деталі: "Європейська правда" з посиланням на слова Майерса в інтерв’ю Bloomberg Surveillance

Деталі: Майерс констатував, що виборчі перегони докорінно змінилися в ніч на четвер, коли Байден погано показав себе на дебатах з Дональдом Трампом.

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"Я думаю, що ми дізнаємося протягом наступних чотирьох-п'яти днів, чи залишається президент у цих перегонах. Я не думаю, що у нього є три тижні, щоб прийняти рішення", – поділився він.

Майерс очікує, що більше обраних політиків-демократів публічно закличуть Байдена вийти з перегонів і дозволити комусь іншому балотуватися в президенти цієї осені. 

Найбільші побоювання, за його словами, надходять від обраних демократів, які займають вразливі місця як у Палаті представників, так і в Сенаті. На них чекають жорсткі вибори і ризик того, що кандидатура Байдена знизить явку виборців.

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"Я чую найбільший тиск і набагато більше паніки (серед політиків), ніж серед донорів", – сказав Майерс.

За даними агентства Bloomberg, десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти кандидатуру з виборчих перегонів.

Видання The New York Times повідомило про те, що президент розглядає можливість відмовитися від участі в перегонах всього за чотири місяці до виборів. Білий дім це заперечив.

За словами неназваного соратника Джо Байдена, президент розуміє, що його наступні кілька виступів напередодні святкових вихідних повинні пройти добре і можуть визначити подальшу участь у перегонах.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає.

Теми: БайденСШАвибори
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