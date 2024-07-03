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Кілька київських чиновників втекли за кордон із дітьми-сиротами – Офіс омбудсмана

Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 21:59
Кілька київських чиновників втекли за кордон із дітьми-сиротами – Офіс омбудсмана
Лубінець. фото Офісу осбудсмана

Офіс омбудсмана викрив схему, як діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець у соцмережах

Пряма мова: "Працівники Офісу омбудсмана випадково стали "розслідувачами". Адже в результаті моніторингових візитів виявили, що посадовці Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва відправили своїх близьких родичів супроводжувати дітей за кордон".

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Деталі: У березні 2022, коли тривали активні бойові дії поблизу Києва, 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. Ці вихованці – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Цього року під час моніторингових візитів представники Офісу омбудсмана відвідували заклади за кордоном, де перебувають українські діти та навідалися й до вищезазначеного табору.

Однак їх туди не допустили. Причина – на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони.

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За інформацією німецьких супроводжуючих, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Виникло запитання – де поділися 13 дітей? Моніторингова група так і не змогла перевірити ці дані через ненадання інформації.

Наступні позапланові візити було здійснено в Києві до Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва. Мета – з’ясувати обставини, ознайомитися з документами щодо евакуації, поспілкуватися з керівництвом.

Але з'ясувалося, що керівництво не володіє інформацією про ситуацію у закладі. У Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.

Офісу уповноваженого вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані.

Серед цих людей – близький родич керівника Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва і близький родич керівника Центру соціально-психологічної реабілітації дітей  №1 міста Києва. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад після того, як опинилися за межами держави і жоден з них наразі не працює у цих органах. Щобільше, вони не повернулися до України.

Лубінець зазначає, що направив відповідні листи до Офісу генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА, де зазначив усі виявлені факти.

Пряма мова: "Очікую на швидке і неупереджене розслідування. Після такого випадку ми будемо більш прискіпливо перевіряти документи, повʼязані із закордонними відрядженнями… Адже складається враження, що подібні випадки непоодинокі!".

Теми: ухилянтиправа людиниВоєнний стан
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