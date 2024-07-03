Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 22:19
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Карін Жан-П'єр. фото з Вікіпедії

У Білому домі оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $150 млн.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Адміністрація Байдена оголошує про істотний пакет нової військової допомоги для України, оскільки США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російським вторгненням".

Реклама:

Деталі: За словами Жан-П’єр, це вже сьомий пакет військової допомоги, який Байден авторизував з часу ухвалення Конгресом закону про допомогу Україні у квітні.

"Він включає ракети для ППО, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, інші критичні можливості, взяті з запасів американської армії", – сказала речниця.

Пакет також включає фінансування, яке буде використане міністерством оборони для закупівлі перехоплювачів, щоб допомогти Україні захистити військових на лінії фронту та міста проти російських повітряних атак.

ВІДЕО ДНЯ

Речниця зазначила, що допомога США мала вирішальне значення у війні в останні місяці і завдяки сміливості українських воїнів та озброєнню, наданому США та партнерами, "зрозуміло, що російський наступ довкола Харкова став помилкою".

У Пентагоні уточнили, що в новий пакет увійдуть:

  1. Ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;
  2. Боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  3. 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  4. 81-мм мінометні міни;
  5. ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
  6. протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  7. боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  8. обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  9. Тактичні транспортні засоби для буксирування та транспортування обладнання;
  10. Тактичні аеронавігаційні системи та обладнання для підтримки авіації; та
  11. запасні частини, технічне обслуговування та інше польове і допоміжне обладнання.

Що було раніше: Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Крім того, Сполучені Штати вирішили надавати пріоритет постачанню зенітних ракет Україні перед іншими державами, які розмістили відповідні замовлення. Мова іде, зокрема, про ракети до Patriot і NASAMS.

Теми: СШАдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
США
Пентагон закупить перехоплювачі до Patriot і NASAMS на $2,2 млрд для України
Донор Демократичної партії США: доля Байдена на виборах вирішиться за 4-5 днів
Bloomberg: Демократи обговорюють лист до Байдена з проханням зняти свою кандидатуру
Останні новини
09:38
ЄВРО-2024Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс першого півфіналу ЧЄ
09:32
Після удару по "Охматдиту" лікарі очікують на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT
09:29
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: