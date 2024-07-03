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Пентагон закупить перехоплювачі до Patriot і NASAMS на $2,2 млрд для України

Іванна Костіна, Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 22:31
Пентагон закупить перехоплювачі до Patriot і NASAMS на $2,2 млрд для України
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони США оголосило про закупівлю перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS для України на суму 2,2 млрд доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Пентагону

Деталі: Міністерство оборони США, зокрема оголосило про закупівлю значного пакету перехоплювачів протиповітряної оборони з використанням близько 2,2 млрд доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

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"Ці кошти будуть використані для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для України", – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що адміністрація Байдена планує прискорити постачання цих озброєнь, змінивши черговість майбутніх поставок для України за програмою "Зовнішні військові продажі".

"В результаті Україна отримає перехоплювачі, яких вона терміново потребує для захисту свого населення та критично важливої інфраструктури від повітряних атак з боку Росії", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо: У Білому домі також оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на $150 млн.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів доларів США оголошували 7 червня.

Теми: СШАдопомога УкраїнізброяPatriot
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