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Росіяни скинули 4 авіабомби на селище Слатине: виникла пожежа

Валентина РоманенкоСереда, 3 липня 2024, 23:19
Росіяни скинули 4 авіабомби на селище Слатине: виникла пожежа
Слатине на мапі Deep State

Увечері 3 липня російські окупанти скинули 4 авіабомби на селище Слатине Дергачівської громади Харківської області.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова: "Окупанти скинули на Слатине 4 авіабомби (тип встановлюється).

Внаслідок ударів у різних районах селища пошкоджено щонайменше 10 будинків, зокрема багатоквартирних, і ще декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Дані щодо постраждалих не надходили.

Виникла пожежа на фермерському господарстві, зараз її локалізовують підрозділи ДСНС".

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Теми: Харківська областьвійна
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