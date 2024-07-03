Росіяни скинули 4 авіабомби на селище Слатине: виникла пожежа

Увечері 3 липня російські окупанти скинули 4 авіабомби на селище Слатине Дергачівської громади Харківської області.

Джерело: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram

Пряма мова: "Окупанти скинули на Слатине 4 авіабомби (тип встановлюється).



Внаслідок ударів у різних районах селища пошкоджено щонайменше 10 будинків, зокрема багатоквартирних, і ще декілька об'єктів цивільної інфраструктури. Дані щодо постраждалих не надходили.



Виникла пожежа на фермерському господарстві, зараз її локалізовують підрозділи ДСНС".

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