Збройні сили Канади вперше очолить жінка

Новим начальником Штабу оборони Канади вперше з часів заснування цієї посади призначать жінку.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на офіс премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо

Дослівно офіс прем'єра: "Премʼєр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив про майбутнє призначення генерал-лейтенанта Джені Карігнан начальником Штабу оборони Канади... Лейтенант-генерал Карігнан стане першою жінкою в історії Канади, яка очолить Збройні сили".

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Деталі: Зазначається, що наразі Карігнан обіймає посаду начальника департаменту професійного поводження й культури Міністерства оборони Канади й приступить до виконання своїх нових обовʼязків 18 липня.

Її військова карʼєра на службі Канади й канадців триває більше 35 років, протягом яких вона командувала двома бойовими інженерними полками та другою канадською дивізією, очолюючи більше 10 тис. військовослужбовців та керуючи реагуванням на кризові ситуації під час паводків у Квебеці.

Окрім цього, Карігнан служила у Сирії, Іраку, Афганістані та Боснії й Герцеговині.

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Дослівно: "У своїй новій ролі начальника Штабу оборони Канади лейтенант-генерал Карігнан здійснюватиме нагляд за чинними операціями Збройних сил Канади як всередині країни, так і за кордоном, одночасно продовжуючи зусилля зі створення більш поважного й інклюзивного середовища для членів Збройних сил".