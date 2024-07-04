Росіяни цієї ночі атакували "Шахедами" з півночі
У ніч на четвер росіяни запустили ударні безпілотники з півночі. Атакували, зокрема, Київ. Повітряна тривога тривала майже до ранку, відбій пролунав о 5.44.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Близько опівночі загроза ударних БпЛА з'явилася у Сумській та Чернігівській областях.
Згодом БпЛА перемістилися на Сумщину в напрямку Конотопа.
Після цього нова група БпЛА зайшла на Сумщину з Курської області РФ.
Також безпілотники зафіксовані в східній частині Чернігівської області, курс західний.
О 1.00 військові повідомили про БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на Полтавщину.
Також БпЛА зафіксовані в східній та центральній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.
О 1.11 повітряники повідомили про БпЛА в північній частині Київщини, вони рухаються західним курсом.
БпЛА з Сумщини прямують курсом на Чернігівщину, попереднім маршрутом.
О 1.33 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
- БпЛА південніше Чернігова, курс західний/південно-західний.
- БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Київської області, курс західний.
- БпЛА в східній частині Житомирської області, курс західний.
О 2.19 військові повідомили:
- БпЛА в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
- БпЛА в східній та західній частині Житомирської області, курс західний.
- БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
- БпЛА північніше Миргорода та Полтави, курс південно-західний.
- БпЛА в східній частині Харківської області, курс південний.
О 3.09 військові повідомили про напрямки руху ударних БпЛА:
- БпЛА в західній частині Житомирської області, курс південно-західний.
- БпЛА в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
- БпЛА в східній та південній частинах Сумської області, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний (Дніпро).
- БпЛА північніше Полтави та в західній частині області, постійно змінює курс.
- БпЛА в північній частині Рівненської області, курс західний.
О 4.05 повітряники оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА в районі Борисполя, курс західний.
- БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
- БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
О 4.36 з'явилася нова інформація щодо руху ударних дронів:
- БпЛА південніше Києва у західному напрямку.
- БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний/південно-західний.
- БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний.
О 5.44 пролунав відбій тривоги.