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Росіяни цієї ночі атакували "Шахедами" з півночі

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 02:40
Росіяни цієї ночі атакували Шахедами з півночі
фото: Getty Images

У ніч на четвер росіяни запустили ударні безпілотники з півночі. Атакували, зокрема, Київ. Повітряна тривога тривала майже до ранку, відбій пролунав о 5.44.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Близько опівночі загроза ударних БпЛА з'явилася у Сумській та Чернігівській областях.

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Згодом БпЛА перемістилися на Сумщину в напрямку Конотопа.

Після цього нова група БпЛА зайшла на Сумщину з Курської області РФ.

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Також безпілотники зафіксовані в східній частині Чернігівської області, курс західний.

ВІДЕО ДНЯ

О 1.00 військові повідомили про БпЛА на межі Сумської та Харківської областей, курсом на Полтавщину.

Також БпЛА зафіксовані в східній та центральній частині Чернігівщини, курс західний/південно-західний.

О 1.11 повітряники повідомили про БпЛА в північній частині Київщини, вони рухаються західним курсом.

БпЛА з Сумщини прямують курсом на Чернігівщину, попереднім маршрутом.

О 1.33 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА південніше Чернігова, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Київської області, курс західний.
  • БпЛА в східній частині Житомирської області, курс західний.
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О 2.19 військові повідомили:

  • БпЛА в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
  • БпЛА в східній та західній частині Житомирської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА північніше Миргорода та Полтави, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Харківської області, курс південний.

О 3.09 військові повідомили про напрямки руху ударних БпЛА:

  • БпЛА в західній частині Житомирської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Чернігівської області, постійно змінює курс.
  • БпЛА в східній та південній частинах Сумської області, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний (Дніпро).
  • БпЛА північніше Полтави та в західній частині області, постійно змінює курс.
  • БпЛА в північній частині Рівненської області, курс західний.
 
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О 4.05 повітряники оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в районі Борисполя, курс західний.
  • БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний.
  • БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.

О 4.36 з'явилася нова інформація щодо руху ударних дронів:

  • БпЛА південніше Києва у західному напрямку.
  • БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей, курс західний/південно-західний.
  • БпЛА в південній частині Харківської області, курс південний.

О 5.44 пролунав відбій тривоги.

Теми: Шахед
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