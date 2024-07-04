У Генштабі відзначили роботу 44 окремої артбригади на Запоріжжі

3 липня Генштаб відзначив українських захисників з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Вони ефективно зменшують бойовий потенціал російських окупантів на Запоріжжі: точно та інколи навіть ефектно.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 3 липня

Дослівно: "З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби терористи завдали по території України 6 ракетних ударів з використанням 16 ракет. Крім того, ворог здійснив 36 авіаційних ударів (скинув 51 КАБ), задіяв 303 дрони-камікадзе та понад 2600 обстріляв позиції наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

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Деталі: На Харківському напрямку російські терористи 11 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Липців, Вовчанська і Глибокого. В районі Вовчанська на даний час триває бій. Ситуація контрольована.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби ворог втратив 111 осіб вбитими та пораненими і 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк та сім автомобілів. Окрім того, пошкоджено одну гармату та три бойових броньованих машини. Підрахунок триває.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Стельмахівки, де три атаки було відбито, ще одна - продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку за день російські війська 29 разів атакували українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 23 атаки, п’ять атак ворога триває. Також триває бій в Серебрянському лісі. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі п’ять спроб загарбників просунутися поблизу Калинівки. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 17 разів намагалися потіснити українських захисників поблизу Деліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

Інтенсивно атакує ворог наших воїнів на Покровському напрямку. Впродовж дня агресор загалом здійснив 34 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогреса, Яснобродівки, Уманського і Карлівки. 24 атаки українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень тривають. Зокрема, біля Євгенівки, Воздвиженки та Калинового. За попередніми підрахунками на цьому напрямку сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 320 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено 6 артилерійських засобів, підбито танк противника. Втрати загарбників уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 12 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку ворог провів чотири спроби штурму позицій наших воїнів поблизу населених пунктів Водяне, Урожайне та Макарівка. Успіху не мав.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Роботине та Щербаки.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.