Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Генштабі відзначили роботу 44 окремої артбригади на Запоріжжі

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 00:37
У Генштабі відзначили роботу 44 окремої артбригади на Запоріжжі
фото: Генштаб ЗСУ

3 липня Генштаб відзначив українських захисників з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Вони ефективно зменшують бойовий потенціал російських окупантів на Запоріжжі: точно та інколи навіть ефектно.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22.00 3 липня

Дослівно: "З початку доби відбулося 135 бойових зіткнень. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби терористи завдали по території України 6 ракетних ударів з використанням 16 ракет. Крім того, ворог здійснив 36 авіаційних ударів (скинув 51 КАБ), задіяв 303 дрони-камікадзе та понад 2600 обстріляв позиції наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку російські терористи 11 разів, за підтримки авіації, штурмували позиції наших підрозділів в районах Липців, Вовчанська і Глибокого. В районі Вовчанська на даний час триває бій. Ситуація контрольована.

За наявною на цей час інформацією, протягом доби ворог втратив 111 осіб вбитими та пораненими і 64 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено танк та сім автомобілів. Окрім того, пошкоджено одну гармату та три бойових броньованих машини. Підрахунок триває.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Стельмахівки, де три атаки було відбито, ще одна - продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку за день російські війська 29 разів атакували українських захисників. В районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка, Терни відбито 23 атаки, п’ять атак ворога триває. Також триває бій в Серебрянському лісі. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 3 атаки противника поблизу Верхньокам’янського та Виїмки. Противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі п’ять спроб загарбників просунутися поблизу Калинівки. На даний час триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 17 разів намагалися потіснити українських захисників поблизу Деліївки, Торецька, Північного та Нью-Йорка.

Інтенсивно атакує ворог наших воїнів на Покровському напрямку.  Впродовж дня агресор загалом здійснив 34 штурмових і наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Прогреса, Яснобродівки, Уманського і Карлівки. 24 атаки українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень тривають. Зокрема, біля Євгенівки, Воздвиженки та Калинового. За попередніми підрахунками на цьому напрямку сьогодні наші воїни ліквідували та поранили понад 320 військовослужбовців ворога. Також знищено і пошкоджено 6 артилерійських засобів, підбито танк противника. Втрати загарбників уточнюються.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 12 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку ворог провів чотири спроби штурму позицій наших воїнів поблизу населених пунктів Водяне, Урожайне та Макарівка. Успіху не мав.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив дев’ять безуспішних атак неподалік населених пунктів Роботине та Щербаки.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога на лівобережжі Дніпра успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Теми: Генштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Генштаб
Окупанти значно активізувалися на Торецькому напрямку − Генштаб
У Генштабі відзначили воїнів 110-ї ОМБ, які завдали ворогу відчутних втрат
Кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла до 161 – Генштаб
Останні новини
09:38
ЄВРО-2024Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс першого півфіналу ЧЄ
09:32
Після удару по "Охматдиту" лікарі очікують на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT
09:29
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: