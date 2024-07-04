Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині і розширили фронт на Харківщині
Четвер, 4 липня 2024, 02:03
За добу 3 липня ворог просунувся і окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області та розширив фронт у Харківській області.
Джерело: Deep State
Деталі: Окрім цього, росіяни просунулися в селі Сотницький Козачок на Харківщині. На карті видно, що це село біля самого кордону з Росією.
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Також просування зафіксоване у Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.