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Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині і розширили фронт на Харківщині

Олена ІвашківЧетвер, 4 липня 2024, 02:03
Deep State: Росіяни окупували два села на Донеччині і розширили фронт на Харківщині
Мапа Deep State

За добу 3 липня ворог просунувся і окупував села Сокіл та Восход у Донецькій області та розширив фронт у Харківській області.

Джерело: Deep State

Деталі: Окрім цього, росіяни просунулися в селі Сотницький Козачок на Харківщині. На карті видно, що це село біля самого кордону з Росією.

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Мапа Deep State

Також просування зафіксоване у Північному на Донеччині, біля сіл Дружба, Євгенівка та Новопокровське на Донеччині.

Теми: окупаціявійнаДонецька областьХарківська область
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