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Росіяни атакували Нікопольщину: поранили жінку, пошкодили інфраструктуру, ЛЕП, спортклуб

Ірина БалачукЧетвер, 4 липня 2024, 07:46
Росіяни атакували Нікопольщину: поранили жінку, пошкодили інфраструктуру, ЛЕП, спортклуб
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА

Окупанти ввечері 3 липня та вранці 4 липня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами-камікадзе та важкою артилерією − загарбники поранили жінку, пошкодили інфраструктуру, газогін, лінію електропередач, магазини і спортклуб.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лисака: "Окупанти поцілили по райцентру і Червоногригорівській громаді. Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджена інфраструктура. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще 4 п'ятиповерхівки й 3 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач". 

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Фото з Telegram Лисака 

Деталі: Також повідомляється, що уночі сили ППО знищили над областю 2 "Шахеди". 

 
Фото з Telegram Лисака 

Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійна
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