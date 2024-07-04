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Вночі захисники збили 21 ворожий "Шахед" 

Альона Мазуренко Четвер, 4 липня 2024, 08:21
Вночі захисники збили 21 ворожий Шахед 
"ШАХЕД", ФОТО GETTY IMAGES

В ніч на 4 липня російські окупанти атакували 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", захисникам вдалося збити 21 ворожий дрон.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗСУ збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей".

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Деталі: Окупанти запускали безпілотники із території Курської області – РФ.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахедвійна
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