Вночі захисники збили 21 ворожий "Шахед"
Четвер, 4 липня 2024, 08:21
В ніч на 4 липня російські окупанти атакували 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", захисникам вдалося збити 21 ворожий дрон.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил ЗСУ збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей".
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