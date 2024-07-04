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Вибори в США: кілька опитувань показали відрив Трампа від Байдена

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 4 липня 2024, 09:39
Вибори в США: кілька опитувань показали відрив Трампа від Байдена

Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного президента Джо Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань.  

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times/Siena College свідчать, що Трамп випереджує Байдена з підтримкою 49% проти 43%.

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Майже аналогічні результати показало опитування Wall Street Journal – 48% у Трампа проти 42% у Байдена. 

У власній статті про опитування NYT зазначає, що це найбільший будь-коли зареєстрований відрив Трампа за час, коли воно проводиться – з 2015 року; для опитування WSJ – так само, але з кінця 2021 року. 

Крім того, майже три чверті респондентів в опитуванні для NYT висловили думку, що Байден вже надто поважного віку для того, щоб знову обиратися на посаду. Це на 5 процентних пунктів більше, аніж під час аналогічного опитування попереднього тижня – до резонансних дебатів. 

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Перед цим повідомляли результати опитування від Саффолкського університету і USA TODAY, за яким Трамп випереджає Байдена на 3 відсоткових пункти у виборчому списку з шести кандидатів. В опитуванні, проведеному місяць тому, обидва кандидати були на рівних.

Ще одне опитування, проведене SSRS для CNN, також показало, що Трамп має перевагу в 6 відсоткових пунктів над президентом, що не змінилося в порівнянні з попереднім опитуванням. 

Переважна більшість виборців – 75% – вважають, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента у 2024 році, якщо хтось інший, а не Байден, буде номінантом від партії, згідно з опитуванням CNN.

ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.

Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.

Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає

Теми: ТрампБайденСША
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