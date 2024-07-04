Десятки експертів бояться, що "міст до НАТО" для України може обернутися загрозами

Десятки експертів у галузі зовнішньої політики закликали членів НАТО не просувати питання членства України на саміті у Вашингтоні, бо, на їх переконання, це поставить під загрозу США і союзників та розвалить коаліцію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico, яке ознайомилося зі змістом листа експертів

Деталі: За словами експертів, якщо Україну приймуть в НАТО, і Росія нападе на Україну в майбутньому, то доведеться застосовувати статтю 5, яка закликає союзників захищати члена Альянсу, на якого напали.

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Видання підкреслює, що акцентування на статті 5 є поширеним серед тих, хто виступає проти членства України, але така публічна позиція понад 60 аналітиків дає змогу поглянути на аргументи, які, ймовірно, лунатимуть під час триденного саміту, що розпочинається 9 липня.

"Чим ближче НАТО наближається до того, щоб пообіцяти, що Україна приєднається до Альянсу після закінчення війни, тим більший стимул для Росії продовжувати війну… Виклики, які створює Росія, можуть бути вирішені без залучення України до НАТО", – вважають автори листа.

На їх думку, просування України до членства в НАТО може мати зворотні наслідки − зокрема, може перетворити Україну "на місце тривалого протистояння між двома провідними ядерними державами світу" і зіграти на руку російському лідеру Володимиру Путіну.

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Ініціаторами листа виступили Вільям Ругер, президент Американського інституту економічних досліджень, і Стівен Вертхайм, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Водночас повідомляється, що інші аналітики не згодні з цим. Минулого тижня дослідники RAND Corp. написали, що союзники виграли б, якби на саміті запропонували Україні чіткі умови її майбутнього членства. Атлантична рада також наполягає на членстві України в НАТО, вказуючи, що це довело б Києву, що підтримка Заходу не похитнеться.

Видання зазначає, що аналітики і професори коледжів не є тими, хто приймає політичні рішення щодо НАТО, але вони часто роблять свій внесок у зовнішньополітичні дебати, пишучи аналітичні статті і проводячи дискусії – особливо напередодні і під час великих подій, таких як майбутній саміт.

Адміністрація Байдена утримується від підтримки негайного членства Києва, але кілька високопосадовців нещодавно заявили, що під час саміту Україні запропонують "місток" до Альянсу.

Передісторія:

Напередодні стало відомо, що союзники у НАТО досягли згоди щодо фінансування на військову допомогу для України наступного року у розмірі 40 млрд євро.

Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

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