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Байден після дебатів з Трампом пройшов медогляд

Ірина Балачук, Іванна КостінаЧетвер, 4 липня 2024, 11:19
Байден після дебатів з Трампом пройшов медогляд
Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден повідомив, що після дебатів пройшов медичний огляд і почувається добре.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico, яке спілкувалося з 3 особами, обізнаними з перебігом дискусії

Деталі: Байден у середу ввечері зустрівався з понад 20 губернаторам-демократам на приватній зустрічі. Один з присутніх запитав президента про його фізичний стан.

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На це Байден сказав, що останніми днями пройшов обстеження і запевнив, що залишається в доброму здоров'ї, постукавши для ефекту по дереву, як стверджують двоє співрозмовників видання, які побажали залишитися анонімними.

Politico акцентує, що ця заява на поспішно організованій зустрічі з губернаторами в Білому домі прозвучала через кілька годин після того, як речниця Карін Жан-П'єр обійшла прямі запитання журналістів про те, чи проходив Байден обстеження після дебатів.

"Президент проходить регулярні щорічні медичні огляди, які ми публікуємо у вигляді детального звіту. Ми збираємося продовжувати це робити", – заявила речниця.

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За словами людини, знайомої з розкладом президента, заява Байдена стосувалося короткого огляду лікарем Білого дому в наступні дні після дебатів у зв'язку з тривалими симптомами застуди. Співрозмовник додав, що огляд був коротким і не включав жодних серйозних аналізів.

Також повідомляється, що під час зустрічі двоє губернаторів-демократів – Мішель Лужан Грішем з Нью-Мексико і Джанет Міллз з Мену – висловили Байдену занепокоєння, чи зможе він все ще перемогти в їхніх штатах, де переважають республіканці, описавши їх як конкурентні. У 2020 році Байден переміг у Нью-Мексико з відривом в 11 відсоткових пунктів, а в штаті Мен – з відривом у 9 відсоткових пунктів.

Видання зазначає, що зустріч з губернаторами знаменує собою останні зусилля Байдена, спрямовані на збереження життєздатності його кандидатури, яка перебуває в скрутному становищі.

Передісторія:

  • Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного глави Білого дому Джо Байдена до 6 процентних пунктів – найбільший його відрив у випадку обох опитувань.
  • ЗМІ повідомляли, що Байден нібито непублічно допустив вихід з перегонів у США, якщо не переконає громадськість найближчими днями у своїй готовності працювати ще один термін після невдалих дебатів з Дональдом Трампом.
  • Також неофіційно стало відомо, що десятки демократів у Палаті представників США розглядають можливість підписати лист з вимогою до президента Джо Байдена зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів.
  • Проте у середу Джо Байден запевнив, що не знімається з виборів.

Читайте також: Непозбувний Джо: як у США розгорілася дискусія про заміну Байдена на виборах та що цьому заважає

Теми: БайденСШАздоров'я
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