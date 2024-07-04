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Зеленський відповів на пропозицію Орбана щодо припинення вогню: Не довіряємо Путіну

Ірина Балачук, Іванна КостінаЧетвер, 4 липня 2024, 12:38
Зеленський відповів на пропозицію Орбана щодо припинення вогню: Не довіряємо Путіну
Президент Володимир Зеленський і прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський на пропозицію від прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир'я заявив, що Україна не довіряє главі країни-агресорки Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв'ю Bloomberg TV

Деталі: Зеленський підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

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Пряма мова українського президента: "Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України".

Деталі: Зеленський нагадав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я і Росія все це зривала.

"Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному", – пояснив президент.

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Також, за його словами, має бути розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, у той час як Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Передісторія:

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Зеленський у розмові відкинув запропоноване ним "перемир’я" України з Росією із замороженням поточної лінії фронту.
  • Угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній. 
  • За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією. 
  • Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.
  • Також стало відомо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль

Теми: ЗеленськийОрбанперемир’я
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