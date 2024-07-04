Зеленський відповів на пропозицію Орбана щодо припинення вогню: Не довіряємо Путіну

Президент Володимир Зеленський на пропозицію від прем'єра Угорщини Віктора Орбана під час його візиту до України про невідкладне перемир'я заявив, що Україна не довіряє главі країни-агресорки Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв'ю Bloomberg TV

Деталі: Зеленський підкреслив, що не можна просто говорити про припинення вогню, потрібний план.

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Пряма мова українського президента: "Ми в принципі не можемо довіряти Путіну, бо для нас він вбивця і агресор. Важливо, що Угорщина визнає, що Росія – агресор, що визнає територіальну цілісність і суверенітет України".

Деталі: Зеленський нагадав, що Україна мала "сотні зустрічей" ще з часів Мінських угод з домовленостями щодо перемир'я і Росія все це зривала.

"Тому тільки якщо це буде на міжнародному зрозумілому майданчику у присутності країн, лідерів, яким довіряють. Вони мають різні думки щодо етапів закінчення цієї війни, але ми всі повинні бути на одному боці, ми повинні довіряти одне одному", – пояснив президент.

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Також, за його словами, має бути розуміння, що Росія не буде використовувати припинення вогню для накопичення техніки на окупованій території України, у той час як Україна, будучи зв'язаною умовами перемир'я, не буде зупиняти її своїми ударами.

Передісторія:

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що Зеленський у розмові відкинув запропоноване ним "перемир’я" України з Росією із замороженням поточної лінії фронту.

Угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією.

Подібні перемир’я "не були добрими для України", переказав його слова Орбан.

Також стало відомо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль