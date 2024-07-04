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Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

Ірина БалачукЧетвер, 4 липня 2024, 13:33
Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області 26 червня. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складно, тому що зброя, обіцяна партнерами, надходить дуже повільно, і резервні бригади просто не мають, чим воювати.

Джерело: президент в інтерв’ю Bloomberg 

Пряма мова Зеленського: "Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат − це безвихідь, а проблема… Проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти… не прийшли, як то кажуть.

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Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад не укомплектованих, у яких нема відповідної зброї, про яку вже голосували, говорили, що пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно".

Деталі: Зеленський додав, що Україна вдячна Конгресу США за підтримку, але зброя все ж має прийти, щоб ситуація на фронті могла змінитися.

На запитання, коли світ може побачити контрнаступ України, президент зазначав, що це важко спрогнозувати.

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"Ми не може просто говорити про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", − сказав Зеленський.

"(Коли буде контрнаступ − ред.) усе залежить. Він одразу буде, коли у нас буде все обладнання, за яке Конгрес проголосував і яке підтримали європейські лідери. А графік − я не знаю. Ніхто не знає", − підсумував президент.

Теми: Зеленськийдопомога Українівійна
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