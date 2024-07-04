Зеленський пояснив, чому складно на фронті: 14 бригад резерву стоять без зброї

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті залишається складно, тому що зброя, обіцяна партнерами, надходить дуже повільно, і резервні бригади просто не мають, чим воювати.

Джерело: президент в інтерв’ю Bloomberg

Пряма мова Зеленського: "Це не патова ситуація, це просто проблемна ситуація. Пат − це безвихідь, а проблема… Проблему можна вирішити, якщо є бажання і є інструменти. У нас є бажання. А інструменти… не прийшли, як то кажуть.

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Тобто у нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерв. У нас стоїть 14 бригад не укомплектованих, у яких нема відповідної зброї, про яку вже голосували, говорили, що пакети повинні приходити, але вони йдуть повільно".

Деталі: Зеленський додав, що Україна вдячна Конгресу США за підтримку, але зброя все ж має прийти, щоб ситуація на фронті могла змінитися.

На запитання, коли світ може побачити контрнаступ України, президент зазначав, що це важко спрогнозувати.

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"Ми не може просто говорити про контрнаступальні дії. Нам сьогодні треба захистити те, що в нас є. Ми хочемо контрнаступальні дії тоді, коли ми готові. Ми готові тоді, коли надходить зброя. Її сьогодні немає", − сказав Зеленський.

"(Коли буде контрнаступ − ред.) усе залежить. Він одразу буде, коли у нас буде все обладнання, за яке Конгрес проголосував і яке підтримали європейські лідери. А графік − я не знаю. Ніхто не знає", − підсумував президент.