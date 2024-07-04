Бербок: РФ залишатиметься найбільшою загрозою безпеці Європи у найближчому майбутньому

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербокпід час дебатів у Бундестазі заявила, що Росія залишатиметься найбільшою загрозою для безпеки і свободи в Європі в майбутньому і закликала НАТО до подальшої підтримки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Бербок: "Росія залишатиметься найбільшою загрозою для нашої безпеки і свободи в Європі в осяжному майбутньому".

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Деталі: Вона додала, що Захід повинен вжити заходів для захисту свободи і демократії.

"Ми не обирали цього. Ми не хотіли цього. Німеччина несе особливу відповідальність у цьому відношенні і зараз відновила втрачену довіру через свою політику щодо Росії. Ми не повинні змарнувати це під час бюджетних переговорів", – попередила міністерка, маючи на увазі поточну суперечку в коаліції щодо бюджету на 2025 рік.

Нагадаємо, ювілейний 75-й саміт НАТО проходитиме у Вашингтоні з 9 по 11 липня.

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Десятки експертів у галузі зовнішньої політики в середу закликали членів НАТО уникати просування до членства України на саміті у Вашингтоні, попереджаючи, що це поставить під загрозу США і союзників та розвалить коаліцію.

Напередодні стало відомо, що союзники у НАТО досягли згоди щодо фінансування на військову допомогу для України наступного року у розмірі 40 млрд євро.

Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на саміті оголосять про створеннянової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.