Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Британська розвідка з'ясувала, як Росія вивозить корисні копалини з окупованих частин України

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 4 липня 2024, 14:47
Британська розвідка з'ясувала, як Росія вивозить корисні копалини з окупованих частин України
Ілюстративне фото: Getty Images

За даними Британської розвідки, Росія вивозить через Керченський міст корисні копалини й мінерали з тимчасово окупованих територій України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як стверджують у британському відомстві, українська влада вже неодноразово звертала увагу на цей грабунок.

Реклама:

"Залізна руда, вугілля, титан, уран, марганець, золото та літій присутні в Україні, майже напевно їх поклади є бажаною ціллю для Росії, яка також шукає шляхи знекровити українську економіку, позбавляючи її доступу до ресурсів і руйнуючи інфраструктуру", – йдеться в огляді.

Як стверджує британська розвідка, однією з причин того, що Росія намагається покращити транспортну інфраструктуру на окупованих частинах України є те, що вона хоче видобути якнайбільше українських мінералів.

Зокрема, у відомстві згадали заяви окупантів про будівництво дорожньої та залізничної інфраструктури в Запорізькій області з метою зв’язати регіон з Росією. Аналітики кажуть, що це слугує не тільки військовій меті, а й вивезенню зерна та мінералів.

ВІДЕО ДНЯ

Як приклад в огляді наводять видобуток залізної руди і її вивезення в районі Дніпрорудного у Запорізькій області.

"Потяги їдуть через Крим і Керченський міст у Росію. Ця активність не позбавлена ризику, оскільки потяги їдуть через райони, де спостерігається висока активність українських партизанів", – йдеться в огляді.

У попередньому огляді розвідка Британії стверджувала, що у Росії вдаються до правового переслідування мігрантів, в основному з Центральної Азії, щоб змусити їх вступити у збройні сили та воювати в Україні.

Також розвідка оцінила ризики для російського уряду у зв’язку з практикою відправляти в’язнів на війну проти України.

Теми: розвідкаВелика БританіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Київ оголосив вівторок днем жалоби

Україна і Польща підписали безпекову угоду

Боголюбов каже, що виїхав з України законно: 62 роки, 5 неповнолітніх дітей

фотоУ Києві був приліт у дитячу лікарню "Охматдит"

Усі новини...
розвідка
Розвідка Британії розповіла, як влада РФ змушує мігрантів іти воювати в Україну
Розвідка Британії оцінила наслідки удару України, який знищив сотню російських БПЛА
Британська розвідка оцінила ризики повернення до РФ ексв’язнів з війни в Україні
Останні новини
23:50
Генштаб: Противник інтенсивно атакує на Покровському напрямку
23:43
Стефанчук закликав Захід зняти будь-які обмеження на удари по РФ після атаки на "Охматдит"
23:38
КМВА: Унаслідок атаки на "Охматдит" відомо про 2 загиблих та понад 50 постраждалих
23:24
Новини економіки 8 липня: допомога "Охматдиту", скасування "дня без відключень"
23:16
Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"
23:06
оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170
23:01
ВІДЕОКити закручують спіралі в океані. Полярники розповіли про причину явища
22:56
UNITED24 і monobank зібрали 100 мільйонів на підтримку "Охматдиту" за три години
22:47
Іноземні посли прийшли до "Охматдиту", який обстріляла Росія
22:28
Росіяни 8 липня влучили по підприємству "Метінвест" у Кривому Розі: загинули співробітники
Усі новини...
Реклама:
Реклама: