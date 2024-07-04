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Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 липня 2024, 16:05
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
Петер Пеллегріні, фото: Getty Images

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що Братислава насправді робить "велику роботу" для Києва попри її імідж у ЗМІ, який підкреслює стриманість уряду прем'єра Роберта Фіцо щодо підтримки України. Зокрема, збирається збільшити постачання електроенергії восени та взимку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda

Пряма мова: "З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України".

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Деталі: На спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції Пеллегріні нагадав, що Братислава допомагає Києву, про що свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, чиї потужності знищуються російськими ударами.

Він також підкреслив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку РФ на сході й півдні України.

Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.
  • Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні й виступає за мирне вирішення конфлікту. 
  • При цьому уряд Роберта Фіцо не припинив комерційних поставок зброї Києву та офіційно підтримує відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
  • Нагадаємо, Роберт Фіцо називав дуже успішний збір словаками коштів на боєприпаси для України символічним жестом і образив його заявою про "пердіння".

Теми: СловаччинаелектроенергіяУкраїна
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