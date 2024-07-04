Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку

Президент Словаччини Петер Пеллегріні під час візиту до Польщі заявив, що Братислава насправді робить "велику роботу" для Києва попри її імідж у ЗМІ, який підкреслює стриманість уряду прем'єра Роберта Фіцо щодо підтримки України. Зокрема, збирається збільшити постачання електроенергії восени та взимку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Pravda

Пряма мова: "З початку війни ми вже експортували в Україну понад 40 тисяч мегаватів електроенергії та збираємося збільшити постачання восени й взимку, що, ймовірно, матиме вирішальне значення для України".

Реклама:

Деталі: На спільній з президентом Польщі Анджеєм Дудою пресконференції Пеллегріні нагадав, що Братислава допомагає Києву, про що свідчить збільшення виробництва боєприпасів і гарматних стволів на словацьких оборонних заводах, а також експорт електроенергії в Україну, чиї потужності знищуються російськими ударами.

Він також підкреслив, що Словаччина не визнає анексію Криму Росією та насильницьку зміну кордонів з боку РФ на сході й півдні України.

Крім того, Пеллегріні заявив, що Братислава готова прийняти більшу кількість військ НАТО в Словаччині, якщо це буде необхідно.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: