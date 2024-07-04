Росіяни вдарили КАБом по Руській Лозовій і вбили жінку

Російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Руську Лозову Харківської області: загинула жінка.



Джерело: начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "На жаль, внаслідок удару загинула місцева мешканка. Щиро співчуваю рідним та близьким загиблої.



Є пошкодження декількох приватних домоволодінь".

Деталі: Синєгубов уточнив, що внаслідок удару ворожого КАБу по Руській Лозовій загинула 67-річна цивільна жінка.



Ще один цивільний чоловік 74 років отримав уламкове поранення.

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