Держдума РФ ухвалила закон, що зобов'язує депутатів і сенаторів узгоджувати поїздки за кордон

Держдума ухвалила "в першому читанні та в цілому" закон про узгодження депутатами своїх виїздів за кордон.

Джерело: "Meduza"

Дослівно: "Документ вносить зміни до федерального закону "Про статус сенатора РФ і статус депутата Державної Думи ФС РФ" і передбачає, що повноваження сенаторів і депутатів, які не узгодили своїх поїздок за кордон, можуть бути припинені достроково.

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Порядок і терміни узгодження окремо встановлять ради Держдуми та Ради Федерації. Сам закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування".

Деталі: За словами голови думського комітету з безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова, "це рішення продиктоване питаннями безпеки, як держави, так і самих виїжджаючих за кордон", оскільки "київський режим" ухвалив щодо низки депутатів вироки з тривалим терміном позбавлення волі.



Також Піскарьов додав, що це рішення продиктоване забезпеченням безпеки держави, "оскільки всі депутати Держдуми і сенатори за фактом займаної посади мають допуск до держтаємниці".

Крім того, видання з посиланням на "ТАСС" пише, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін доручив опрацювати питання щодо заборони депутатам виїжджати за межі Росії протягом певного терміну після закінчення їхніх повноважень.