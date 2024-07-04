Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Держдума РФ ухвалила закон, що зобов'язує депутатів і сенаторів узгоджувати поїздки за кордон

Анастасія ПроцЧетвер, 4 липня 2024, 16:26
Держдума РФ ухвалила закон, що зобов'язує депутатів і сенаторів узгоджувати поїздки за кордон
ДЕРЖДУМА РФ, ФОТО РИА НОВОСТИ

Держдума ухвалила "в першому читанні та в цілому" закон про узгодження депутатами своїх виїздів за кордон.

Джерело: "Meduza"

Дослівно: "Документ вносить зміни до федерального закону "Про статус сенатора РФ і статус депутата Державної Думи ФС РФ" і передбачає, що повноваження сенаторів і депутатів, які не узгодили своїх поїздок за кордон, можуть бути припинені достроково.

Реклама:

Порядок і терміни узгодження окремо встановлять ради Держдуми та Ради Федерації. Сам закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування".

Деталі: За словами голови думського комітету з безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова, "це рішення продиктоване питаннями безпеки, як держави, так і самих виїжджаючих за кордон", оскільки "київський режим" ухвалив щодо низки депутатів вироки з тривалим терміном позбавлення волі.

Також Піскарьов додав, що це рішення продиктоване забезпеченням безпеки держави, "оскільки всі депутати Держдуми і сенатори за фактом займаної посади мають допуск до держтаємниці".

Крім того, видання з посиланням на "ТАСС" пише, що спікер Держдуми В'ячеслав Володін доручив опрацювати питання щодо заборони депутатам виїжджати за межі Росії протягом певного терміну після закінчення їхніх повноважень.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Росія
Бербок: РФ залишатиметься найбільшою загрозою безпеці Європи у найближчому майбутньому
На другому Саміті миру повинні бути представники Росії – Зеленський
ЗСУ знешкодили 1 200 окупантів і 65 артсистем за добу
Останні новини
09:38
ЄВРО-2024Збірна Іспанії — збірна Франції: анонс першого півфіналу ЧЄ
09:32
Після удару по "Охматдиту" лікарі очікують на ріст кількості загиблих через атаки РФ на медзаклади – NYT
09:29
Розбір завалів "Охматдиту": рятувальники дісталися підвалу
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: