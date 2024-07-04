Кулеба оцінив призначення прем'єра Естонії на пост глави дипломатії ЄС: Це прорив

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба вважає "проривом" призначення глави естонського уряду Каї Каллас на посаду очільниці дипломатії ЄС.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю ELTA Zoomas, його цитує LRT

Пряма мова: "Призначення прем'єр-міністерки Естонії на посаду високого представника ЄС – це прорив, особливо в контексті загроз зі сходу… Три роки тому, я думаю, було б важко уявити, що представник країни колишнього Радянського Союзу може стати верховним представником з питань зовнішньої політики".

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Деталі: За словами Кулеби, це свідчить про одне: ЄС не ховається і не намагається бути м'якшим щодо російської загрози.

"Навпаки, він готовий прийняти виклик з силою, з мужністю, з принциповістю", – констатував український міністр.

Він додав, що Україна буде стежити за остаточними рішеннями і дебатами в Європарламенті щодо призначення нового керівництва інституцій ЄС.

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