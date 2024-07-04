ЗМІ: Орбан після відвідувань Києва їде в Москву

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан всього через кілька днів після візиту до Києва зібрався з візитом до Москви.

Джерело: "Європейська правда"; повідомлення журналіста VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу

Деталі: Журналіст зазначив, що Віктор Орбан вирушить до Москви 5 липня – всього через кілька днів після поїздки до Києва, де він пропонував Україні погодитись на вигідне РФ припинення вогню.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який був відсутній у делегації Орбана в Києві та вважається прихильним до Росії міністром, теж поїде в РФ, за словами журналіста.

Тим часом керівник пресслужби прем'єр-міністра Угорщини повідомив, що Орбан візьме участь у саміті Організації тюркських держав в Азербайджані 5 і 6 липня.

Востаннє прем'єр-міністр Угорщини зустрічався з Путіним у жовтні минулого року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях", куди він приїхав як єдиний політик ЄС.

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Теперішня зустріч відрізняється тим, що 1 липня Угорщина офіційно почала головувати в Раді Європейського Союзу. Тобто Орбан зустрінеться з Путіним як керівник головуючої в ЄС держави.

Угорські ЗМІ підкреслюють, що такій зустрічі, як і візиту до Києва, передує тривала організаційна робота, тому Орбан уже міг знати, що відвідає Путіна цього тижня, коли вів переговори із Зеленським. На відомо, говорив він про свої плани українському президенту чи ні.

Угорський лідер під час візиту до Києва заявив, що просував ідею невідкладного перемир'я, яка є у всіх проросійських "мирних планах", але не став наполягати на ній.

За словами Орбана, президент України заявив, що сумнівається у логіці плану Орбана і не підтримує його, оскільки Україна має поганий досвід спроб перемир’я з Росією.

Нагадаємо, також стало відомо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль.