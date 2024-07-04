Опитування показують, що ультраправі у Франції не отримають абсолютної більшості

Згідно з новим опитуванням, ультраправа партія "Національне об'єднання" не отримає абсолютної більшості у другому турі парламентських виборів у Франції, які відбудуться у неділю, 7 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Опитування IFOP для телеканалу LCI та видання Le Figaro показало, що "Національне об'єднання" отримує більше місць, ніж будь-яка інша партія, але також не долає поріг у 289 голосів, необхідний для отримання абсолютної більшості в парламенті.

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Це свідчить про те, що "республіканський фронт", завдяки якому понад 200 кандидатів з усього політичного спектра зняли свої кандидатури, щоб розчистити шлях для того кандидата, який мав кращі шанси перемогти представника ультраправих у своєму окрузі, схоже, спрацював.

Як свідчить дослідження, "Національне об'єднання" матиме від 210 до 240 місць, порівняно з 240-270 до зняття кандидатур.

Це було вже друге опитування, яке дає такий прогноз на вибори. У середу опитування Harris Interactive прогнозувало для ультраправих від 190 до 220 місць.

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Водночас альянс лівих партій "Новий народний фронт", за прогнозами, посів друге місце, отримавши від 170 до 200 місць та випередивши центристський блок "Разом" президента Емманюеля Макрона, який матиме 95-125 місць.

Також, згідно з опитуванням, консервативні республіканці отримають від 25 до 45 місць у парламенті.

Раніше прем'єр Франції Габріель Атталь заявив, що міжпартійна спроба позбавити ультраправе "Національне об'єднання" більшості у другому турі парламентських виборів, який відбудеться у неділю, може бути успішною.

Своєю чергою Макрон закликав до "демократичного єднання" у другому турі, щоб протистояти ультраправим.

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