Росіяни атакували Новогродівку і Українськ дронами та "Ураганами": поранені п′ятеро дітей

Російські війська о другій половині дня 4 липня завдали комбінованого удару по містам Новогродівка, а також Українськ Донецької області, у результаті чого були поранені 10 людей, серед яких 5 дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Деталі: Повідомляється, що о 16.30, російські загарбникик за допомогою FPV-дрону обстріляли двоповерховий житловий будинок у Новогродівці. Внаслідок влучання боєприпасу отримала поранення подружня пара.

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Через годину ворог завдав повторного удару з РСЗВ "Ураган". Внаслідок обстрілу було травмовано юнаків 18 й 20 років, трьох 17-річних хлопців та двох дівчат 14 років.

Також росіяни з реактивної системи залпового вогню атакувала істо Українськ, тілесні ушкодження 75-річна жінка.

Повідомляється, що потерпілим надано медичну допомогу. Остаточна кількість постраждалих уточнюється.

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Також у містах пошкоджено багатоквартирні будинки, гаражі, адмінбудівлі, кафе.