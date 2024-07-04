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Мішель заявив, що Орбан не має мандату від ЄС на вояж до Путіна

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 липня 2024, 20:30
Мішель заявив, що Орбан не має мандату від ЄС на вояж до Путіна
Шарль Мішель, фото: Getty Images

Глава Євроради Шарль Мішель відреагував на повідомлення ЗМІ про можливий запланований на п’ятницю візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Росії, вказавши, що Угорщина не має відповідного мандату від ЄС.

Джерело: Мішель написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Європейська Рада має чітку позицію: Росія – агресор, Україна – жертва. Жодні дискусії про Україну не можуть відбуватися без України".

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Деталі: За словами Мішеля, Угорщина, яка за ротаційним принципом з початку липня головує у Раді Євросоюзу, не має мандату на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані, який висвітлює Центрально-Східну Європу, повідомив раніше із посиланням на власні джерела, що Віктор Орбан всього через кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який був відсутній у делегації Орбана в Києві та вважається прихильним до Росії міністром, теж поїде в РФ, за словами журналіста.

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Цю інформацію також підтвердили джерела "Радіо Свободи".

Передісторія:

  • 1 липня Угорщина офіційно почала головувати в Раді Європейського Союзу. Тобто Орбан зустрінеться з Путіним як керівник головуючої в ЄС держави. 
  • Нагадаємо, також стало відомо, що після завершення зустрічі лідерів у Києві очільник МЗС Угорщини зателефонував російському главі МЗС Сергєю Лаврову.

Детально про візит Орбана в Україну читайте у статті "Перемир’я" з думкою про Кремль

Теми: ЄСОрбанПутін
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