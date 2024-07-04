Зеленський на Ставці заслухав Сирського: зміцнюємо напрямки, від Харківщини до півдня

Президент Володимир Зеленський провів чергову Ставку головнокомандувача, на якій обговорювались питання зміцнення напрямків фронту, де точаться запеклі бої, а також були прийняті важливі рішення щодо дронів та РЕБ.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова Зеленського: "Головком Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. Найбільше боїв на Покровському напрямку, на нашій Донеччині, але кожен напрямок зараз зміцнюємо, від Харківщини до південних".

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Деталі: Зеленський повідомив, що на Ставці обговорювались питання дронів і РЕБ, йшлося про виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Була приділена увага і далекобійним дронам.

"Прийняли дуже важливі рішення, час покаже ці рішення на фронті", - сказав президент.

Присутній на Ставці міністр оборони України Умєров доповів щодо деталей поїздки в Сполучені Штати, щодо перемовин, а головне, реалізації тих оборонних пакетів, які оголошені вже, але ще не поставлені в Україну. "Підштовхуємо цю логістику", - зазначив Зеленський.