Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Зеленський очікує від саміту НАТО "хороші речі" для України

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 липня 2024, 21:47
Зеленський очікує від саміту НАТО хороші речі для України
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів про останні підготовчі роботи напередодні саміту НАТО, який наступного тижня пройде у Вашингтоні та анонсував "хороші речі" для України, зокрема, щодо ППО.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Саміт повинен стати сильним, сильним для України та всіх наших партнерів.  Відбудеться і засідання Ради Україна-НАТО. Працюємо над деталями нових рішень, нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, зокрема щодо ППО".

Реклама:

Деталі: Президент повідомив, що провів у четвер тривалу нараду щодо саміту НАТО, який відбудеться з 9 до 12 липня у Вашингтоні.

Зеленський також повідомив, що "підготовлено нову безпекову угоду для України".

"Сильна угода, яка дійсно підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО. Рішення, яке незворотнє", – заявив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Нещодавно ЗМІ повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).
  • Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.
  • Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

Теми: ЗеленськийНАТОППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Стефанішина: Україну можуть запросити до НАТО в будь-який момент

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на Ставці заслухав Сирського: зміцнюємо напрямки, від Харківщини до півдня
На другому Саміті миру повинні бути представники Росії – Зеленський
Зеленський заперечує великий вплив Єрмака: Він робить те, що говорю йому я
Останні новини
06:38
ФБР очолить розслідування замаху на Трампа – ЗМІ
06:10
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни
05:08
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
04:22
Трамп повідомив, що дістав поранення вуха
04:00
Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW
03:18
Байден про стрілянину під час виступу Трампа: У США немає місця такому насильству
02:44
CNN: Стрілець на мітингу Трампа "нейтралізований", загинув глядач
01:46
відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина
00:50
Росіяни окупували Урожайне – DeepState
00:20
У Дніпрі пролунали вибухи – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: