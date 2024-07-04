Зеленський очікує від саміту НАТО "хороші речі" для України

Президент Володимир Зеленський розповів про останні підготовчі роботи напередодні саміту НАТО, який наступного тижня пройде у Вашингтоні та анонсував "хороші речі" для України, зокрема, щодо ППО.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Саміт повинен стати сильним, сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться і засідання Ради Україна-НАТО. Працюємо над деталями нових рішень, нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, зокрема щодо ППО".

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Деталі: Президент повідомив, що провів у четвер тривалу нараду щодо саміту НАТО, який відбудеться з 9 до 12 липня у Вашингтоні.

Зеленський також повідомив, що "підготовлено нову безпекову угоду для України".

"Сильна угода, яка дійсно підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО. Рішення, яке незворотнє", – заявив президент.

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