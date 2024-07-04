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Росіяни скинули авіабомбу на село в Харківській області: загинув чоловік

Олександр ШумілінЧетвер, 4 липня 2024, 23:49
Росіяни скинули авіабомбу на село в Харківській області: загинув чоловік
Фото: поліція Харківської області

Росіяни у четвер скинули керовані авіабомби по селу Лосівка на Харківщині, внаслідок чого загинув 40-річний чоловік.

Джерело: повідомлення поліції Харківської області

Дослівно: "Місцевим поліцейським офіцерам громади та поліцейським групи реагування патрульної поліції вдалось дістатися на місце влучання для надання допомоги постраждалим.

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Однак під уламками будинку вони виявили померлого чоловіка. Йому приблизно 40 років, його особа встановлюється. Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи".

Теми: ХарківвійнаРосія
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