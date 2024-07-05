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Окупанти всю ніч атакували Україну безпілотниками

Олександр Шумілін, Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 05:16
Окупанти всю ніч атакували Україну безпілотниками
скриншот

Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксується рух ударних російських безпілотників через Сумщину в напрямку Чернігівщини.

Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Також Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Харківщині.

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В Чернігівській, Сумській і Харківській області після 22:00 оголосили повітряну тривогу.

Оновлено: О 00:12 5 липня Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА Україною.

Дослівно: "Триває атака ударних БпЛА:

ВІДЕО ДНЯ

1. Група через Чернігівщину – у західному напрямку!

2. Група через Полтавщину – курсом на Черкащину/Київщину!

3. Через Херсонщину – курсом на Миколаївську/ Дніпропетровську область!"

00:46: "Атака ударних БпЛА:

Із північного сходу:

  1. Через Чернігівщину курсом на Київську область (напрямок Прип'яті)!
  2. Із півночі Київщини курсом на Житомирську область!
  3. Через Черкащину курсом на Київську область (напрямок Білої Церкви)!

Із півдня:

  1. Через Херсонщину в напрямку Миколаївської/ Дніпропетровської областей!
  2. Через Дніпропетровщину в східному/північно-східному напрямку!
  3. Через Миколаївщину в західному напрямку!"

01:02: "+ Нова група ударних БпЛА із акваторїї Чорного моря у напрямку Одещини!"

2:31: "Рух ворожих безпілотників:

1. Із Миколаївщини курсом на Одещину!

2. Одещина: в напрямку півдня регіону!

3. Із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!

4. Нова група  через Сумщину!"

4:15: "Безпілотники на півночі Київщини! Курсом на Житомирську область!

+ новий БпЛА  із акваторїї Чорного моря у напрямку Одеської області!"

Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.

Теми: ШахедбезпілотникиПовітряні сили ЗСУ
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