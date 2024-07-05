Окупанти всю ніч атакували Україну безпілотниками
Повітряні сили ЗСУ після 22:30 у четвер повідомили, що фіксується рух ударних російських безпілотників через Сумщину в напрямку Чернігівщини.
Джерело: повідомлення Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Також Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ на Харківщині.
В Чернігівській, Сумській і Харківській області після 22:00 оголосили повітряну тривогу.
Оновлено: О 00:12 5 липня Повітряні сили повідомили про рух ворожих БпЛА Україною.
Дослівно: "Триває атака ударних БпЛА:
1. Група через Чернігівщину – у західному напрямку!
2. Група через Полтавщину – курсом на Черкащину/Київщину!
3. Через Херсонщину – курсом на Миколаївську/ Дніпропетровську область!"
00:46: "Атака ударних БпЛА:
Із північного сходу:
- Через Чернігівщину курсом на Київську область (напрямок Прип'яті)!
- Із півночі Київщини курсом на Житомирську область!
- Через Черкащину курсом на Київську область (напрямок Білої Церкви)!
Із півдня:
- Через Херсонщину в напрямку Миколаївської/ Дніпропетровської областей!
- Через Дніпропетровщину в східному/північно-східному напрямку!
- Через Миколаївщину в західному напрямку!"
01:02: "+ Нова група ударних БпЛА із акваторїї Чорного моря у напрямку Одещини!"
2:31: "Рух ворожих безпілотників:
1. Із Миколаївщини курсом на Одещину!
2. Одещина: в напрямку півдня регіону!
3. Із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини!
4. Нова група через Сумщину!"
4:15: "Безпілотники на півночі Київщини! Курсом на Житомирську область!
+ новий БпЛА із акваторїї Чорного моря у напрямку Одеської області!"
Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози ворожих БпЛА.