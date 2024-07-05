"Хезболла" запустила по Ізраїлю 200 ракет і безпілотники

У четвер ліванське угрупування "Хезболла" здійснило потужний ракетний удар та атаку безпілотниками по Ізраїлю і пригрозило новими ударами у відповідь на ліквідацію одного зі своїх ватажків.

Джерело: Reuters, The Times of Israel

Деталі: "Хезболла" заявила, що запустила понад 200 ракет і рій безпілотників по 10 ізраїльських військових об'єктах у відповідь на ліквідацію Ізраїлем командира "Хезболли" Мохаммеда Насера на півдні країни в середу. Він був одним з найвищих ліквідованих командирів "Хезболли".

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Ізраїльські військові заявили, що виявили близько "200 снарядів і понад 20 підозрілих повітряних цілей, які перетинали територію Ізраїлю з Лівану", деякі з них були перехоплені ізраїльськими засобами протиповітряної оборони і винищувачами.

Під час масованої атаки з боку "Хезболли" загинув ізраїльський військовослужбовець, 38-річний майор запасу Ітай Галеа. Він був заступником командира роти і "загинув у бою на півночі Ізраїлю".

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що постраждалих серед цивільних немає. У ЦАХАЛ заявили, що внаслідок перехоплення безпілотників і падіння осколків виникли пожежі.

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Ізраїльські військово-повітряні сили заявили, що "завдали ударів по військових структурах "Хезболли" в районах Рам'є і Хула", - йдеться про два села на півдні Лівану.

Представник "Хезболли" Хашем Сафіддін, виступаючи на заході в Бейруті, присвяченому пам'яті Насера, заявив, що його угруповання розширить удари по ізраїльських цілях.