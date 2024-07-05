Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

"Хезболла" запустила по Ізраїлю 200 ракет і безпілотники

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 00:48
Хезболла запустила по Ізраїлю 200 ракет і безпілотники
"Хезболла" запустила по Ізраїлю 200 ракет і безпілотники, фото: Anadolu Agency

У четвер ліванське угрупування "Хезболла" здійснило потужний ракетний удар та атаку безпілотниками по Ізраїлю і пригрозило новими ударами у відповідь на ліквідацію одного зі своїх ватажків.

Джерело: Reuters, The Times of Israel

Деталі: "Хезболла" заявила, що запустила понад 200 ракет і рій безпілотників по 10 ізраїльських військових об'єктах у відповідь на ліквідацію Ізраїлем командира "Хезболли" Мохаммеда Насера на півдні країни в середу. Він був одним з найвищих ліквідованих командирів "Хезболли".

Реклама:

Ізраїльські військові заявили, що виявили близько "200 снарядів і понад 20 підозрілих повітряних цілей, які перетинали територію Ізраїлю з Лівану", деякі з них були перехоплені ізраїльськими засобами протиповітряної оборони і винищувачами.

Під час масованої атаки з боку "Хезболли" загинув ізраїльський військовослужбовець, 38-річний майор запасу Ітай Галеа. Він був заступником командира роти і "загинув у бою на півночі Ізраїлю".

Ізраїльська служба швидкої допомоги повідомила, що постраждалих серед цивільних немає. У ЦАХАЛ заявили, що внаслідок перехоплення безпілотників і падіння осколків виникли пожежі.

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїльські військово-повітряні сили заявили, що "завдали ударів по військових структурах "Хезболли" в районах Рам'є і Хула", - йдеться про два села на півдні Лівану.

Представник "Хезболли" Хашем Сафіддін, виступаючи на заході в Бейруті, присвяченому пам'яті Насера, заявив, що його угруповання розширить удари по ізраїльських цілях.

Теми: ІзраїльЛівантероризмвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху

Росія та Іран прагнуть поглиблення відносин і співпраці – ISW

відеоПід час виступу Трампа в Пенсильванії відбулася стрілянина

У неділю Україна потерпатиме від спеки, на Київщині до 39°

Bloomberg: Орбан на саміті НАТО виступив проти вступу України

мапаРосійський "Шахед" пролетів 350 км над Білоруссю - Гаюн

Усі новини...
Ізраїль
Нетаньяху: Ізраїль воюватиме в Секторі Гази поки не досягне всіх цілей війни
В Ізраїлі відповіли на іранські погрози "війни на знищення"
В Ізраїлі на антиурядовому протесті сталися сутички з поліцією
Останні новини
10:25
ІсторіяОдіссей із батальйону "Ахіллеса”: Бувають задачі – знайти те, чого не існує в природі
10:12
Росія вбила ще шістьох жителів Донеччини
10:07
футболЗбірна Іспанії — збірна Англії: де дивитися фінал Євро-2024
09:57
Атталь очолить групу партії Макрона у парламенті Франції
09:38
Трамп після замаху: Я ніколи не здамся
09:24
футболУругвай здолав Канаду у матчі за третє місце Копа Америка
09:11
Сили ППО за ніч збили дві ракети та декілька БПЛА
08:57
Прем’єр Ірландії планує відвідати Україну найближчими тижнями
08:37
Зеленський побажав Трампу швидкого одужання після замаху
08:19
Росіяни втратили ще понад 1300 вояків та пів сотні артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: