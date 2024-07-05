На Покровському і Торецькому напрямках ситуація напружена – Генштаб

За минулу добу на фронті відбулося 130 бойових зіткнень Сил оборони з ворогом, напруженою залишається ситуація на Покровському і Торецькому напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину 4 липня

Деталі: З початку доби відбулося 130 бойових зіткнень.

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На Харківському напрямку окупанти впродовж минулого дня за підтримки авіації здійснили 18 атак поблизу Сотницького Козачка, Глибокого, Липців та Вовчанська.

Підрозділи Сил оборони успішно відбили 14 штурмових дій противника, ще чотири боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 128 окупантів загиблими та пораненими, знищені артилерійська система, два танки, шість ББМ і шість автомобілів. Крім того, уражені 43 укриття особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

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Чотири рази ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. За даними Генштабу, успіху не мав.

На Лиманському напрямку російські загарбники 14 разів намагалися просунутися поблизу Греківки, Макіївки та Тернів. Захисники України відбили 13 атак ворога, ще один бій триває поблизу Невського.

На Сіверському напрямку ворог вісім разів здійснив атакувальні дії в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Чотири атаки не мали успіху, ще чотири – тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили 14 штурмових дій у районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. 11 атак для ворога завершилися безуспішно, триває три боєзіткнення.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 18 разів безуспішно атакували поблизу Північного, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткненнь зросла до 33. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогреса, Лозуватського, Новоселівки Першої, Євгенівки та Яснобродівки. Нашими воїнами відбито 23 ворожі атаки, 10 бойових зіткнень ще продовжуються.

Попередні втрати агресора тут склали 234 окупантів вбитими та пораненими. Також знищені танк і бойова броньована машина.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 10 бойових зіткнень. Окупанти намагалися безуспішно просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Невельське та Парасковіївка. Дев’ять атак відбито, ще одна – триває.

На Времівському напрямку за 4 липня агресор сім разів штурмував передній край оборони в районах Водяного та Макарівки. Українські воїни зупинили шість ворожих атак, ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку відбулося дві атаки ворога в районах Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога захопити позиції українських воїнів у районі Кринок зазнали невдачі.