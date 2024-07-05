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У низці областей оголошували повітряну тривогу

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 01:42
У низці областей оголошували повітряну тривогу
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 5 липня у столиці, а також низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.

Джерело: мапа повітряних тривог, КМДА

Деталі: Згідно з даними моніторингових каналів і карти повітряних тривог, загроза російських БпЛА є в Києві та низці північних, центральних, південних, західних областей.

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Оновлено: О 2:19 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Станом на 2:36 повітряна тривога тривала у північних і південних областях, у решті були оголошені відбої тривог.

Згодом в усіх областях, крім Чернігівської, скасували повітряну тривогу. Проте її знову оголосили в Київській, Одеській, Житомирській областях.

ВІДЕО ДНЯ

Близько 5 ранку тривогу скасували в Київській і Житомирській областях.

О 5:12 відбій тривоги оголосили в Одеській області.

Теми: повітряна тривога
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