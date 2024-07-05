У низці областей оголошували повітряну тривогу
Вночі 5 липня у столиці, а також низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА.
Джерело: мапа повітряних тривог, КМДА
Деталі: Згідно з даними моніторингових каналів і карти повітряних тривог, загроза російських БпЛА є в Києві та низці північних, центральних, південних, західних областей.
Оновлено: О 2:19 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
Станом на 2:36 повітряна тривога тривала у північних і південних областях, у решті були оголошені відбої тривог.
Згодом в усіх областях, крім Чернігівської, скасували повітряну тривогу. Проте її знову оголосили в Київській, Одеській, Житомирській областях.
Близько 5 ранку тривогу скасували в Київській і Житомирській областях.
О 5:12 відбій тривоги оголосили в Одеській області.