Росіяни атакували сім громад Сумщини
Протягом минулого дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксували 67 вибухів у семи громадах.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади".
Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів та атакував FPV-дронами, 7 вибухів.
Краснопільську громаду обстрілював з мінометів, артилерії, скидав з БпЛА ВОГ і атакував дроном "Ланцет" – 32 вибухи.
На територію Шалигинської громади росіяни скинули 4 міни.
У Великописарівській громаді зафіксували обстріли з мінометів, РСЗВ, артилерії та скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. Загалом – 20 вибухів.
По Хотінській громаді ворог вдарив з мінометів, 4 вибухи.
По Юнаківській громаді був удар FPV-дроном, 1 вибух.
В Есманьській громаді – теж один вибух внаслідок удару FPV-дрона.