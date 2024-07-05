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Росіяни атакували сім громад Сумщини

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 02:50
Росіяни атакували сім громад Сумщини
наслідки російських обстрілів Сумської області, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксували 67 вибухів у семи громадах.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади".

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Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів та атакував FPV-дронами, 7 вибухів.

Краснопільську громаду обстрілював з мінометів, артилерії, скидав з БпЛА ВОГ і атакував дроном "Ланцет" – 32 вибухи.

На територію Шалигинської громади росіяни скинули 4 міни.

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У Великописарівській громаді зафіксували обстріли з мінометів, РСЗВ, артилерії та скидання з БпЛА вибухових пристроїв типу ВОГ. Загалом – 20 вибухів.

По Хотінській громаді ворог вдарив з мінометів, 4 вибухи.

По Юнаківській громаді був удар FPV-дроном, 1 вибух.

В Есманьській громаді – теж один вибух внаслідок удару FPV-дрона.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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