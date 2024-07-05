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На півдні окупанти погрожують депортацією жителям без паспорта РФ – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 5 липня 2024, 03:50
На півдні окупанти погрожують депортацією жителям без паспорта РФ – спротив
ілюстративне фото PIXABAY.COM

За даними спротиву, на тимчасово окупованих територіях півдня ворог погрожує вигнати через блокпост у Василівці Запорізької області тих, хто не отримав паспорт РФ.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "На захоплених землях є люди, які попри окупацію не можуть лишити рідний дім з різних обставин. Саме їх росіяни примусово паспортизують у межах імперської політики".

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Деталі: У спротиві зазначають, що росіяни не змогли паспортизувати більшість населення і вимушені вдаватись до погроз.

Зокрема, кажуть у ЦНС, під час останніх рейдів на півдні жителям обіцяли вигнати через блокпост до України та конфіскувати майно.

Дослівно: "Таку практику окупанти вже неодноразово застосували й раніше. Місцевих мешканців показово вивозять на блокпост і депортують з їх рідного краю".

Теми: Запорізька областьокупація
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