Вибори у Британії офіційно виграли лейбористи, Сунак визнав поразку

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав, що його Консервативна партія програла на дострокових парламентських виборах 4 липня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сунака вранці 5 липня у місті Норталлертон, де розташований його виборчий округ

Деталі: Після оголошення результатів за своїм округом (де Сунак переміг) британський премєр мав короткий виступ, під час якого сказав, що "Лейбористська партія виграла ці загальні вибори".

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Пряма мова Сунака: "Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем'єр-міністра, якій я віддав всі свої сили".

Деталі: Він додав, що має "багато чому повчитися і багато над чим подумати".

"І я беру на себе відповідальність за наш програш", – підсумував Сунак.

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Уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад – це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Підрахунок голосів ще триває, але екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць – це стане одним із найкращих результатів партії в історії.

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