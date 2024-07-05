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Столтенберг: Сподіваюсь Україна стане членом НАТО в найближчі 10 років

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 5 липня 2024, 11:13
Столтенберг: Сподіваюсь Україна стане членом НАТО в найближчі 10 років
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю агентству DPA розповів про сподівання, що протягом наступного десятиліття Україна приєднається до оборонного альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bild

Деталі: Столтенберга запитали про можливе розширення Альянсу в найближчі десять років. 

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"Я дуже сподіваюся, що Україна стане союзником", – сказав Столтенберг, який залишає посаду генсека восени.

Незадовго до саміту НАТО у Вашингтоні Столтенберг також закликав до ще більшої військової допомоги Україні.

"Що сильнішою буде наша підтримка, то швидше ця війна може закінчитися… Що більше ми візьмемо на себе зобов'язань у довгостроковій перспективі, то швидше війна може закінчитися", – сказав він.

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Нещодавно ЗМІ також повідомили, що на ювілейному 75-му саміті НАТО у Вашингтоні оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі, що матиме назву "Допомога НАТО з безпеки і тренування для України" (NSATU).

Крім того, обговорюють створення посади спецпредставника у Києві для контролю за міжнародною координацією поставок зброї та навчань для українських Збройних сил під егідою НАТО.

Водночас запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні Україна не отримає.

Теми: НАТОУкраїна
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