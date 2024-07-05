Боррель заявив, що Орбан їде в Москву не від імені Ради ЄС − це виключно двосторонні відносини країн

Візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається не в рамках головування Угорщини у Раді ЄС, поїздка буде виключно рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: З 1 липня до 31 грудня Угорщина є державою-членом ЄС, яка головує в Раді Євросоюзу на ротаційній основі.

Реклама:

Пряма мова Борреля: "Це не передбачає жодного зовнішнього представництва ЄС, за яке відповідає президент Європейської Ради на рівні глав держав або урядів, а також Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на рівні міністрів".

Деталі: Він підкреслив, що Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", – заявив Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Він також нагадав, що Міжнародний кримінальний суд висунув Путіну звинувачення і видав ордер на арешт за його роль у примусовій депортації дітей з України до Росії.

Передісторія:

Про візит те, що Віктор Орбан лише за кілька днів після відвідин Києва зібрався з візитом до Москви, стало відомо напередодні з повідомлень джерел у ЗМІ. Уряд Угорщини офіційно цю інформацію станом на зараз не підтвердив.

Глава Євроради Шарль Мішель запевнив, що Угорщина не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС.

Орбан також визнав, що головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандата для просування миру в Україні, але сказав, що Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Деталі у статті: Що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським