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Боррель заявив, що Орбан їде в Москву не від імені Ради ЄС − це виключно двосторонні відносини країн

Ірина Балачук, Христина БондарєваП'ятниця, 5 липня 2024, 12:04
Боррель заявив, що Орбан їде в Москву не від імені Ради ЄС − це виключно двосторонні відносини країн
Жозеп Боррель. Фото з eeas.europa.eu

Візит прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви відбувається не в рамках головування Угорщини у Раді ЄС, поїздка буде виключно рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: З 1 липня до 31 грудня Угорщина є державою-членом ЄС, яка головує в Раді Євросоюзу на ротаційній основі. 

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Пряма мова Борреля: "Це не передбачає жодного зовнішнього представництва ЄС, за яке відповідає президент Європейської Ради на рівні глав держав або урядів, а також Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки на рівні міністрів".

Деталі: Він підкреслив, що Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на візит до Москви. 

"Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської Ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", – заявив Боррель.

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Він також нагадав, що Міжнародний кримінальний суд висунув Путіну звинувачення і видав ордер на арешт за його роль у примусовій депортації дітей з України до Росії.

Передісторія:

Деталі у статті: Що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським

Теми: ЄСОрбанРосія
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