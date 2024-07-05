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У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 5 липня 2024, 14:48
У Британії офіційно змінився прем'єр-міністр
Новий глава британського уряду Кір Стармер та король Чарльз ІІІ. ФОТО: Getty Images

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем'єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.

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Новий глава британського уряду Кір Стармер та король Чарльз ІІІ. ФОТО: РА

Стармер став першим прем'єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем'єр-міністром-лейбористом в історії.

Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п'ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.

Після зустрічі з Чарльзом ІІІ Кір Стармер прямує на Даунінг-Стріт, звідки він звернеться до нації як новий прем’єр-міністр.

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Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії,це станеться згодом.

Президент Володимир Зеленський вже привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Деталі про нового прем’єра Британії у статті: Головне про лідера лейбористів, що перемагають на виборах.

Теми: Велика Британія
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