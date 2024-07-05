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У ДПСУ попереджають: з 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 - 60

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 липня 2024, 15:23
У ДПСУ попереджають: з 17 липня військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 - 60
фото ДПСУ

З 17 липня наявність військово-облікового документу при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60. Це може бути як паперовий, так і електронний документ.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік  або уточнити свої військово-облікові дані.

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З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року.

Враховуючи це, починаючи з 00.00 17 липня прикордонники при перетинанні державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи.

У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України".

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Деталі: За словами Демченка, також підставою відмови у виїзді з України буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

Представник ДПСУ окремо наголосив, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.

Пряма мова: "З метою уникнення будь-яких непорозумінь при перетині кордону просимо громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздки".

Теми: мобілізаціяПрикордонна службаВоєнний стан
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